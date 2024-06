Résultat des européennes à Craintilleux : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Renaissance et Parti socialiste en duel aussi à Craintilleux pour ces européennes 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,33% des voix dans la commune. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,11% à Craintilleux, contre 21,72% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 21,72% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,53% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,27% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - À Craintilleux, une liste Bardella favorite ? À Craintilleux, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,86% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 29,95% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Craintilleux plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un bon démarrage pour le Rassemblement national à Craintilleux. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 27,84% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains (Craintilleux ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,95% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,53% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,83%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,1%, devant Emmanuel Macron à 48,9%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler sensé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste portée par Bardella qui s'était arrogée les élections européennes il y a cinq ans à Craintilleux, avec 29,86% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 21,72% et la liste Yannick Jadot avec 12,44%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Craintilleux et leurs implications électorales Dans la ville de Craintilleux, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,07% et une densité de population de 153 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (94,85%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 446 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,17%) et le nombre de résidences HLM (1,98% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Craintilleux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,76% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Perspectives de l'abstention lors des élections européennes à Craintilleux Y aura-t-il une progression de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59,4% enregistré en 2009 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014. Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, parmi les 478 inscrits sur les listes électorales à Craintilleux, 46,77% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 54,59% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Craintilleux : quel sera le taux de participation ? Le taux d'abstention constituera sans nul doute l'un des facteurs importants de ces élections européennes 2024 à Craintilleux. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des Français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment capables d'impacter les choix que feront les citoyens de Craintilleux (42210). Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 16,93% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 23,16% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.