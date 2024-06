Résultat des européennes à Veauchette : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à Veauchette ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 17,81% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 4,96% à Veauchette, contre 20,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Veauchette, une liste Bardella favorite ? Si on tient compte de la progression du RN pronostiquée par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit près de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de ce dernier devrait se situer pas loin des 40% à Veauchette. Un verdict qui concorde avec les points déjà grappillés par le mouvement dans la ville entre les européennes 2019 (27,79%) et Marine Le Pen en 2022 (32,04% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Veauchette plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est sans doute la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La présidentielle avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle glanait 32,04% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 27,59% et 15,95% des voix. Au 2e tour, face à Macron, elle s'était aussi imposée avec 53,85% contre 46,15%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grattant 23,99% des votes sur place, contre 28,74% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 68,49%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Veauchette Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 112 électeurs de Veauchette avaient choisi le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste Bardella avait séduit ainsi 27,79% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,35% et Yannick Jadot à 12,16%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Veauchette : un regard sur la démographie locale Quelle influence les habitants de Veauchette exercent-ils sur le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 5,53% et une densité de population de 158 habitants/km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (3,28%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 432 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,39%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Veauchette mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,55% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Veauchette : quel était le taux de participation aux élections européennes ? Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, lors des européennes, le pourcentage de participation représentait 52,47% dans la commune de Veauchette. La participation était de 41,43% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes atteignait 50%.

09:30 - Election à Veauchette : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin, lors des élections européennes à Veauchette, qu'en sera-t-il de la participation ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 83,22% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient pris part à l'élection. La participation était de 83,69% au premier tour, c'est-à-dire 713 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,94% au premier tour. Au deuxième tour, 48,82% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages serait capable d'inciter les électeurs de Veauchette (42340) à s'intéresser plus fortement de l'élection.