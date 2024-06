Résultat des européennes à Crespières : l'élection 2024 en direct

17:23 - Vent favorable à Hayer à Crespières ?

Crespières avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 17,43%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 39,44% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 28,88% contre 71,12%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Crespières quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 12,14% au premier tour, contre 46,64% pour le binôme La République en Marche. Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme LREM l'emporter.