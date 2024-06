Résultat des européennes à Feucherolles : l'élection 2024 en direct

11:45 - Feucherolles : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la commune de Feucherolles, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,6%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de ménages propriétaires (90,16%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 46,31%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,46%) et le nombre de résidences HLM (1,53% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (63,57%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Feucherolles, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.