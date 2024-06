En direct

19:31 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de la gauche à Cubnezais ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 5,74% à Cubnezais, contre 11,09% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré sa percée lors des élections législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Cubnezais, le binôme Nupes avait en effet glané 23,02% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,98% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,82% pour Yannick Jadot, 2,71% pour Fabien Roussel et 1,36% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Cubnezais, entre les 11,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,44% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,27% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Cubnezais ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. On note que Cubnezais fait partie des rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 38,81% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,02% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Avantage RN à Cubnezais ? Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Les dernières consultations en date, les législatives, avaient offert un bon score pour le Rassemblement national à Cubnezais. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la commune avec 44,85% au 1er tour avant un formidable 63,76% au second, lui assurant le plus haut niveau du paysage local (Cubnezais n'ayant qu'une circonscription). Il a même obtenu un meilleur pointage aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Elle avait engrangé 37,02% au premier tour et 61,98% au deuxième dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Cubnezais Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? C'est la liste Bardella qui s'était arrogée les élections du Parlement européen à l'époque à Cubnezais, avec 38,81% des votes, soit 203 voix, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 11,09% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 9,56%.

11:45 - Cubnezais : élections européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Cubnezais déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un taux de chômage de 9,29% et une densité de population de 138 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (9,14%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 592 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,38%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,53%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Cubnezais mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,88% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Elections européennes à Cubnezais : retour sur la participation électorale L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 44,87% des inscrits sur les listes électorales de Cubnezais. L'abstention était de 55,45% pour le scrutin européen de 2014. L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Cubnezais pour les élections européennes À Cubnezais, le niveau d'abstention constituera immanquablement l'un des critères principaux du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,54% au premier tour et seulement 53,13% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Cubnezais pour les européennes ? Pour le premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 16,51% dans la commune. Le taux d'abstention était de 20,63% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.