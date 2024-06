Résultat des européennes à Gauriaguet : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Gauriaguet ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Gauriaguet, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,37% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait obtenu 4,19% à Gauriaguet, contre 12,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son niveau est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Gauriaguet, un favori aux européennes ? La fraction d'électeurs en faveur du RN sera la clé du scrutin pour cette européenne au niveau local. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Gauriaguet semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Les chiffres de 2022 à analyser pour les résultats de ce soir Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un bon démarrage pour le RN à Gauriaguet. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 40,93% au premier round avant un formidable 64,25% au deuxième sur l'unique circonscription couvrant la zone. Le RN a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait accumulé 35,82% au 1er tour et 59,56% au deuxième dans la commune.

12:45 - 37,95% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Gauriaguet Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut toujours sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Gauriaguet, à 37,95%. L'extrême droite devançait Manon Aubry à 12,79% et Nathalie Loiseau à 12,79%.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Gauriaguet Quel portrait faire de Gauriaguet, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 478 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 89 entreprises, Gauriaguet offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (87,68 %) souligne le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 31,09% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, près de 26,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 251,38 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Gauriaguet contribue à édifier l'avenir de l'Europe.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières européennes à Gauriaguet Assisterons-nous à une hausse de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins européens. A l'occasion des dernières européennes, 506 électeurs de Gauriaguet avaient participé au vote (soit 56,54%). La participation était de 40,43% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Gauriaguet pour les élections européennes À Gauriaguet, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention. La guerre entre Israël et la Palestine serait en mesure d'avoir un impact sur les décisions que prendront les citoyens de Gauriaguet. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, sur les 958 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 83,09% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 81,13% au deuxième tour, ce qui représentait 778 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,69% au premier tour et seulement 48,15% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Gauriaguet cette année ?