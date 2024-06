Résultat des européennes à Marsas : l'élection 2024 en direct

En direct

18:21 - Quelle performance pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Marsas ? A noter : Marsas compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 36,26% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 35,66% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les votants de Marsas plutôt pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les législatives avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Marsas. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la ville avec 38,14% au premier tour. Il s'imposait ensuite avec 61,46% au 2e (Marsas ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Celle-ci avait rassemblé 35,66% au 1er tour et 58,88% au 2e dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, confortés chacun par 22,81% et 17,9% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (41,12%) au deuxième.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à Marsas Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Marsas, à 36,26%, soit 153 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 14,93% et Yannick Jadot à 8,29%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Marsas : ce qu'il faut savoir Quel impact auront les électeurs de Marsas sur le résultat des européennes ? Dans le village, 35% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 19,39% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (11,16%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 462 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,07%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,55%) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Marsas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,62% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Européennes à Marsas : l'impact de l'abstention Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2019, le pourcentage d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Lors des précédentes européennes, 46,75% des personnes en capacité de participer à une élection à Marsas avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 58,4% en 2014.

09:30 - Abstention à Marsas : quelles perspectives pour les européennes ? À Marsas, l'une des clés de ce scrutin européen sera incontestablement l'ampleur de la participation. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 926 personnes en âge de voter au sein de la ville, 19,22% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 22,35% au deuxième tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 50,69% au premier tour et seulement 55,82% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des foyers français pourraient en effet avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Marsas.