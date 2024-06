En direct

19:09 - Qui vont retenir les supporters de la gauche à Cuers ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 21,08% des bulletins dans la localité. Une performance à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,92% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,89% pour Yannick Jadot, 1,85% pour Fabien Roussel et 0,99% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,77% à Cuers, contre 19,59% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Cuers pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Cuers semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Le verdict du plus récent scrutin est un précédent intéressant au moment de l'élection. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national à Cuers. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 35,55% au premier round avant un formidable 58,62% au deuxième, lui garantissant d'être au sommet à l'échelon municipal sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même obtenu un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. La patronne de la formation avait engrangé 34,19% au 1er tour et 59,1% au deuxième dans la ville.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Cuers Revenir cinq ans en arrière semble aussi avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait fini première des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 37,06% des voix, devant Nathalie Loiseau à 19,59% et Yannick Jadot à 8,37%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Cuers et leurs implications électorales Dans la commune de Cuers, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Avec 47,19% de population active et une densité de population de 214 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,04% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (81,44%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 4 034 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,42%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,12%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Cuers mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,21% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Cuers : la mobilisation des habitants aux européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Cuers, 68,47% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'étude des résultats des précédentes élections est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des précédentes européennes, sur les 4 157 inscrits sur les listes électorales à Cuers, 49,38% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 58,68% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Cuers À Cuers, l'abstention sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur les prix du quotidien seraient par exemple susceptibles de pousser les électeurs de Cuers (83390) à s'intéresser plus fortement de l'élection. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 22,44% des votants de la commune, contre une abstention de 22,58% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 54,03% au premier tour. Au second tour, 55,83% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.