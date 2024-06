Résultat des européennes à Curgy : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Curgy : l'impact des caractéristiques démographiques

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Curgy mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient influencer les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 5,73% peut agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec 46,72% de population active et une densité de population de 35 habitants/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (81,83%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 504 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,45%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,05%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Curgy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,18% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.