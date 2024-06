Résultat des européennes à Deville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Deville, qui va tirer parti des électeurs de la Nupes ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 8,06% à Deville, contre 2,56% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Deville, le binôme Nupes avait en effet glané 21,3% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,91% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,76% pour Yannick Jadot, 6,39% pour Fabien Roussel et 0,22% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation s'avère compliqué.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Deville ? À Deville, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 39,93% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 38,55% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que dessinent les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Deville L'élection suprême avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la commune. La patronne du Rassemblement national glanait 38,55% au premier tour contre 22,91% pour Jean-Luc Mélenchon et 14,98% pour Emmanuel Macron sur le podium. Elle elle avait aussi une longueur d'avance au second tour avec 67,14%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 25,99% des suffrages sur place, contre 45,13% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (68,16%).

12:45 - À Deville, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes 2019 Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut de nouveau sembler logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 109 électeurs de Deville avaient choisi la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella attirait 39,93% des voix devant Manon Aubry à 15,38% et Nathalie Loiseau à 8,06%.

11:45 - Élections à Deville : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues de Deville, les élections sont en cours. Dotée de 568 logements pour 1 044 habitants, la densité de la commune est de 134 habitants par km². Ses 32 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (65,14 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 33,16% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 41,07% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 353,46 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Deville manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - À Deville, quelle abstention aux précédentes élections européennes ? Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des précédentes élections. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 304 inscrits sur les listes électorales à Deville, 57,06% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 70,64% pour les européennes de 2014. Y aura-t-il une augmentation de l'abstention aux européennes, à l'image du record de 59% enregistré en 2009 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Participation à Deville : que retenir des précédentes élections ? L'un des facteurs déterminants des élections européennes 2024 sera le niveau de participation à Deville. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 59,86% au premier tour et seulement 63,71% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 33,72% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 32,85% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.