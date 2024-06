Résultat des européennes à Digosville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Digosville scruté Après le score du RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 19,73% à Digosville, contre 7,57% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections des députés à Digosville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 32,01% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Digosville, entre les 19,73% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 30,11% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Digosville pour la liste RN ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si dans l'Hexagone, les instituts de sondage prévoient une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Digosville C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Digosville lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,11%, battant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,35%. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,06% contre 59,94%. Le RN ne convainquait pas plus à Digosville un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,26% au premier tour, contre 32,45% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de suffrages, avec 50,72% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Digosville, la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 22,11% des voix devant Nathalie Loiseau à 19,73% et Yannick Jadot à 10,83%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Digosville : un regard sur la démographie locale La structure démographique et socio-économique de Digosville définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi les résultats des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 4,94% peut avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 44,96% de population active et une densité de population de 162 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (85,79%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 686 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,82%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Digosville mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,56% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la ville.

10:30 - À Digosville, quelle participation aux européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12h et seulement 43% à 17h. Au fil des consultations politiques passées, les 1 681 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 49,38% des électeurs de Digosville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 59% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Digosville : l'abstention au cœur des préoccupations Ce dimanche, lors des européennes à Digosville, qu'en sera-t-il de la participation ? Les habitants des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 418 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 76,8% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 77,43% au premier tour, c'est-à-dire 1 098 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,07% au premier tour et seulement 47,31% au deuxième tour.