Résultat des européennes à Gonneville-Le Theil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Gonneville-Le Theil ? Une autre question qui entoure ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. A l'issue du premier tour des législatives à Gonneville-Le Theil, le binôme Nupes avait en effet glané 26,26% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 9,82% à Gonneville-Le Theil, contre 17,64% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Qui vont élire les électeurs de la droite à Gonneville-Le Theil ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Gonneville-Le Theil. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Gonneville-Le Theil ? Marine Le Pen a engrangé de très nombreux votes à Gonneville-Le Theil à l'issue de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 29,83% des voix au 1er tour. Pour le 2e tour de l'élection, c'est également elle qui s'imposait avec 50,6%, devant Emmanuel Macron à 49,4%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 23,92% des suffrages sur place, contre 31,29% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 52,16%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Gonneville-Le Theil Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Gonneville-Le Theil, la liste RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 26,36% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 17,64% et Yannick Jadot à 10,18%.

11:45 - Gonneville-Le Theil : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Gonneville-Le Theil, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 508 habitants répartis dans 668 logements, cette commune présente une densité de 102 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 49 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 811 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,21 % des résidents sont des enfants, et 23,7 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 46,22% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 45,34% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 357,73 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Gonneville-Le Theil incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Gonneville-Le Theil : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? A l'occasion des élections européennes 2019, parmi les 575 inscrits sur les listes électorales à Gonneville-Le Theil, 47,25% avaient participé à l'élection, contre une participation de 39,04% lors du scrutin européen de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2019, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Gonneville-Le Theil pour les élections européennes À Gonneville-Le Theil, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des européennes. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,32% au premier tour et seulement 53,36% au deuxième tour. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,73% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 24,65% au premier tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.