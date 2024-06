Résultat des européennes à Bretteville : l'élection 2024 en direct

11:45 - Bretteville : démographie, élections et stratégies politiques

La structure démographique et socio-économique de Bretteville définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Dans la localité, 14,31% des résidents sont des enfants, et 34,47% de 60 ans et plus. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (65,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 500 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (10,7%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,79%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 26,71%, comme à Bretteville, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.