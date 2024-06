En direct

19:10 - Quels peuvent être les reports du score Nupes à Longvic ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Longvic, le binôme Nupes avait en effet glané 26,93% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 7,64% à Longvic, contre 19,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 19,41% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,59% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,81% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Longvic lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Longvic compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 23,19% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,21% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les scores de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes Avec 21,21%, c'est un trop faible résultat qu'avait enregistré Marine Le Pen à Longvic au premier tour de la présidentielle en 2022. La cheffe de file du RN était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,13% et 25,59% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 38,85% contre 61,15%. Au premier tour des législatives, Longvic, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 26,93%, alors que le RN restera derrière à 20,96%. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - 23,19% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Longvic Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Longvic, avec 23,19%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 19,41% et Yannick Jadot à 12,91%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Longvic : un regard sur la démographie locale La composition démographique et le contexte socio-économique de Longvic contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 14,67%. De plus, le taux de ménages propriétaires (50,83%) met en relief l'importance des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (77,72%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2 624 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,42% et d'une population immigrée de 12,32% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les chiffres sur l'éducation à Longvic mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,78% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Longvic : analyse du taux de participation aux européennes Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 624 personnes en âge de voter à Longvic, 50,54% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 58,9% en 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Longvic : scrutin en cours À Longvic, l'un des critères forts du scrutin européen sera le taux d'abstention. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des familles combinée avec les craintes engendrées par la guerre en Ukraine, sont en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Longvic . Au premier tour de la dernière présidentielle, 22,3% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 27,66% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au second tour.