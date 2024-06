En direct

19:08 - À Chenôve, que vont trancher les supporters de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 9,15% à Chenôve, contre 18,63% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Chenôve, le binôme Nupes avait en effet réuni 34,86% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 46% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Chenôve Le nombre d'électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera une des clés au niveau local pour cette élection européenne. À Chenôve, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 21,55% lors du vote européen et Marine Le Pen 18,2% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce que prédisent les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Chenôve ? Les habitants de Chenôve avaient voté pour Marine Le Pen à 18,2% lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la cheffe du RN avec 39,35% et 21,97% des votes. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 65,96% contre 34,04% pour Le Pen au deuxième tour sur place. Au premier tour des élections législatives, Chenôve, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Nupes s'imposer avec 34,86%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 17,49%. Le parti restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait séduit 21,55% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 18,63% et Yannick Jadot à 11,57%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Chenôve : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Chenôve, une variété de données démographiques et socio-économiques influencent les résultats des élections européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 21,02% des résidents sont des enfants, et 23,8% ont 60 ans et plus. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 854 euros/an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 22,54% et d'une population étrangère de 17,31% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Chenôve mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,98% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Chenôve : retour sur la participation aux dernières européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Chenôve, 72,92% des votants n'avaient pas participé. Au fil des dernières années, les 14 612 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 55,67% des électeurs de Chenôve avaient boudé les urnes. L'abstention était de 64,14% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Chenôve À Chenôve, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 58,05% au premier tour et seulement 58,46% au second tour. Il y a 2 ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 27,37% des personnes aptes à voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 34,79% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.