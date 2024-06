Résultat des européennes à Donville-les-Bains : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits de Donville-les-Bains penchaient pour Emmanuel Macron à la présidentielle Ce sont Emmanuel Macron avec 36,93% et Jean-Luc Mélenchon avec 17,66% qui obtenaient les meilleurs résultats au premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Donville-les-Bains. Marine Le Pen n'arrivait quant à elle à glaner que 17,37%. Le second round de scrutin ne sera pas plus gagnant, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 68,43% contre 31,57% pour Le Pen. Avec 11,5%, le RN sera devancé ensuite par les 44,25% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des législatives. La commune ne comptant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Donville-les-Bains Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des dernières européennes à Donville-les-Bains était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 28,69% des bulletins, s'imposant donc face à la liste de Yannick Jadot avec 15,57% et Jordan Bardella avec 15,57%.

11:45 - Donville-les-Bains : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population de Donville-les-Bains exerce-t-elle sur le résultat des européennes ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 11,91% des résidents sont des enfants, et 14,28% sont des personnes âgées. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (57,56%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 509 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,39%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,88%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 25,72%, comme à Donville-les-Bains, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des habitants.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Donville-les-Bains Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? En 2019, pendant les élections européennes, sur les 1 538 personnes en âge de voter à Donville-les-Bains, 46,69% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 54,88% en 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Donville-les-Bains pour les élections européennes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Donville-les-Bains ? Les populations des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 73,67% au niveau de la commune. Le taux de participation était de 74,34% au premier tour, c'est-à-dire 2 147 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.