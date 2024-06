Résultat des européennes à Yquelon : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,31% contre 39,08% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 32,71% contre 67,29%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 13,3% au premier tour, contre 55,74% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune d'Yquelon, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

Yquelon : démographie, élections et stratégies politiques

La démographie et le profil socio-économique d'Yquelon déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,77% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 496 habitants/km² et 37,07% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (84,29%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 561 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,69%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,84%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Yquelon mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 14,37% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.