En direct

19:09 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Pour le premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 22,21% des votes dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 7,55% à Granville, contre 29,6% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Granville avant les européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour ces élections 2024. À Granville, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 17,48% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 16,39% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte contraste avec ce qu'annoncent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Les enseignements de 2022 Dans les bureaux de vote de Granville, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec un timide 16,39%, elle était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 38,35% et 18,33% des bulletins exprimés. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 29,29% contre 70,71%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 11%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 44,23% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières élections européennes Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau s'imposait à Granville lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 29,6%. La liste avait relégué le RN de Jordan Bardella à la seconde place avec 17,48% des bulletins.

11:45 - Élections européennes à Granville : un éclairage démographique En pleine campagne électorale européenne, Granville est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 12 581 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 1 201 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (46,31 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Avec 220 résidents étrangers, Granville est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2129,23 €/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 15,65%, révélant une situation économique fragile. Ainsi, Granville incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Granville : la mobilisation des électeurs aux élections européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des consultations démocratiques antérieures ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, sur les 5 467 personnes en âge de voter à Granville, 55,5% avaient pris part au vote. La participation était de 46,86% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - Participation à Granville : les leçons des précédentes élections Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Granville, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 47,89% au premier tour. Au second tour, 50,31% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Granville ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, parmi les 10 227 personnes en âge de voter dans la ville, 28,23% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,74% au second tour. Pour comparer, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.