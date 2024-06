En direct

19:09 - Quels seront les reports pour le vote Nupes à Dourdan ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Dourdan, le binôme Nupes avait en effet obtenu 31,07% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,97% à Dourdan, contre 23,91% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à la liste LFI de Manon Aubry (7,13% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (15,64% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (2,13% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quels résultats pour la liste RN à Dourdan lors des européennes ? La fraction d'électeurs en faveur de la liste RN portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour ces élections au niveau local, comme dans le reste de la France. Si en France entière, les sondeurs prévoient une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 27% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Dourdan Dans la commune de Dourdan, Marine Le Pen n'avait pas vraiment séduit lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 18,51%, la présidente du RN était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 28,31% et 26,61% des bulletins exprimés. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 63,37% contre 36,63% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui récoltera 14,49%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 31,07% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Regarder en arrière apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un score de 17,56%, Bardella avait été surpassé au moment du verdict des élections du Parlement européen à l'époque par Nathalie Loiseau avec 23,91% des suffrages exprimés.

11:45 - Dourdan : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Dourdan peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 18,77% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,73% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2612,07 euros/mois souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 3 318 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 10,61% et d'une population étrangère de 7,95% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Dourdan mettent en relief une diversité de qualifications, avec 16,51% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - À Dourdan, quelle abstention aux élections européennes ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 50%. L'étude des résultats des dernières élections est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette agglomération. Durant les précédentes élections européennes, 48,75% des personnes en âge de participer à une élection à Dourdan avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,44% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Dourdan sont lancées Le niveau d'abstention sera immanquablement un critère important du scrutin européen 2024 à Dourdan. La guerre entre Israël et la Palestine serait susceptible de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Dourdan. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,71% des votants de l'agglomération. Le taux de participation était de 70,75% au second tour, c'est-à-dire 4 815 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.