Résultat des européennes à Roinville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Roinville ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces européennes 2024 sera très commenté. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote chiffrent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 27% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement pris que 3 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Ce sont Emmanuel Macron avec 30,65% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,46% qui avaient pris la tête lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022 à Roinville. Marine Le Pen ne récoltait que 20,31%. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron l'emportant avec 60,28% contre 39,72% pour Le Pen. Avec 16,64%, le RN sera distancé ensuite par les 27,66% du binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Le mouvement restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes Regarder en arrière peut de nouveau sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Roinville lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 22,07% des voix. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 17,66% dans la localité. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 13,44%.

11:45 - Élections européennes à Roinville : impact de la démographie et de l'économie locale Quel impact auront les habitants de Roinville sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,71% peut avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 101 habitants par km² et 47,91% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage élevé de cadres, représentant 29,6%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,82%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,61%) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Roinville mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,9% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Roinville : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 1 337 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 44,47% des votants de Roinville, à comparer avec une abstention de 48,55% en 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Roinville ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des européennes à Roinville ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,63% au premier tour et seulement 44,32% au deuxième tour. Il y a 2 ans, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 990 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 21,41% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 19,8% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.