Résultat des européennes à Dracy-le-Fort : l'élection 2024 en direct

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Dracy-le-Fort

Dans la commune de Dracy-le-Fort, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 11,73% des résidents sont des enfants, et 15,09% ont plus de 75 ans. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,83%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 599 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,83%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (42,15%), témoigne d'une population instruite à Dracy-le-Fort, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.