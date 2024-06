En direct

19:16 - À Givry, que vont décider les supporters de la gauche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 6,41% à Givry, contre 30,6% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Givry, le binôme Nupes avait en effet réuni 20,33% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,88% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,34% pour Yannick Jadot, 2,35% pour Fabien Roussel et 2,06% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Givry, entre les 30,6% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 36,72% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 38,71% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les votants de Givry ? Le résultat obtenu par le RN va être le déterminant pour ces européennes 2024 localement. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Givry. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. Assez pour l'amener à 24% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Givry lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,72%, dépassant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 17,63%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,49% contre 68,51%. Le RN ne convainquait pas plus à Givry un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,31% au premier tour, contre 38,71% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Givry, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée lors du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau à Givry Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella avait vécu une petite dérouillée aux européennes dans la commune. Le chef de file du RN achevait l'élection loin derrière, avec 14,2%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 30,6% et François-Xavier Bellamy avec 16,17%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Givry Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Givry, les citoyens se rassemblent pour se rendre aux urnes. Avec ses 24,62% de cadres supérieurs pour 3 649 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. Ses 292 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 1 144 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 15,82 % des résidents sont des enfants, et 11,61 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 32,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Malgré un taux de chômage de 7,7%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3137,39 euros par mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Givry démontre l'attachement des habitants aux idées de l'Europe.

10:30 - Elections européennes précédentes à Givry : état des lieux Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 1 782 inscrits sur les listes électorales de Givry (Saône-et-Loire) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,89%), à comparer avec un taux de participation de 52,38% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à Givry sont lancées Ce 9 juin, lors des européennes à Givry, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 43,97% au premier tour. Au second tour, 45,67% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Givry ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,52% des électeurs de la localité. Le taux d'abstention était de 17,5% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.