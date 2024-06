Résultat des européennes à Dury : l'élection 2024 en direct

En direct

17:23 - Avantage Renaissance à Dury ? Dury avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 14,17%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 43,56% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 29,8% contre 70,2%. Le RN ne convainquait pas plus à Dury par la suite, lors des législatives, avec 11,11% au premier tour, contre 35,10% pour le binôme Ensemble !. Le second tour sera à l'avenant, qui verra encore le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Dury, les précédentes européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 36,99% des voix. Elle devançait la liste de François-Xavier Bellamy avec 13,63%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 13,63%.

11:45 - Les données démographiques de Dury révèlent les tendances électorales Dans les rues de Dury, les élections sont en cours. Avec ses 29,71% de cadres supérieurs pour 1 455 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Avec 237 entreprises, Dury permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 13,22 % des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 5,79 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 17,63% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 42,18% des familles se composent de couples avec enfants. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Dury s'inscrit dans l'histoire de l'Europe.

10:30 - Dury : étude du taux de participation aux élections européennes Afin de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 39,45% dans la commune de Dury. L'abstention était de 42,29% pour les élections européennes de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Election à Dury : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'une des clés de ces élections européennes sera indiscutablement la participation à Dury. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,76% dans la ville. L'abstention était de 19,04% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,67% au premier tour. Au second tour, 44,98% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Dury (80480).