19:15 - Qui de Glucksmann ou Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Salouël ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,39% à Salouël, contre 31,21% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. Au cours du premier tour des législatives à Salouël, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,25% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Sur qui vont se porter les voix de droite à Salouël ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Salouël semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la ville.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Salouël Salouël avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,64%, Marine le Pen était distancée au second rôle par son rival, conforté par 39,01% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 31,73% contre 68,27%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 16,56% au premier tour, contre 32,48% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de votes, avec 62,22% sur la seule circonscription couvrant Salouël.

12:45 - À Salouël, Nathalie Loiseau au sommet en 2019 Le résultat de ce soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Salouël était composé de la liste de Yannick Jadot avec 10,22% des suffrages exprimés, en troisième position, devançée par la liste de Jordan Bardella avec 21% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 31,21%, gagnante sur place.

11:45 - Salouël : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans la commune de Salouël, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 880 habitants par km² et un taux de chômage de 6,4%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (88,22%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 1 282 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,0%) et le nombre de résidences HLM (15,08% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 21,05% à Salouël, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée qui s'interroge sur l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières européennes à Salouël L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. L'étude des derniers scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 1 296 personnes en âge de voter à Salouël, 43,63% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 54,22% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Salouël pour les européennes L'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Salouël. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,76% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une abstention de 23,41% au premier tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des Français serait capable d'avoir des conséquences sur les choix que feront les habitants de Salouël (80480).