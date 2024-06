En direct

19:21 - À Ennery, quels pourraient être les reports du score Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,47% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,34% pour Yannick Jadot, 1,19% pour Fabien Roussel et 1,11% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait atteint 4,8% à Ennery, contre 26,39% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la localité : les 26,39% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,43% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,05% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Que vont décider les électeurs d'Ennery ? Le nombre de votes du RN sera la clé du scrutin localement pour ces élections 2024. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Ennery. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la présidentielle. Assez pour prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Ennery ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Ennery lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,43%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,28%. Et elle échouait aussi au second tour avec 36,61% contre 63,39%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Ennery quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 18,44% au premier tour, contre 24,05% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va remporter le plus de votes, avec 62,96% sur l'unique circonscription couvrant Ennery.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. À Ennery, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 26,39% des suffrages exprimés. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 21,16%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 15,7%.

11:45 - Élections européennes à Ennery : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Ennery montrent des tendances claires qui pourraient peser sur les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,21%. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,72%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 881 votants. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,38%) et le nombre de résidences HLM (1,68% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Ennery mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,92% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes à Ennery Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? A l'échelle nationale, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Ennery, 66,06% des électeurs avaient voté. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. A l'occasion des dernières européennes, le pourcentage de participation représentait 58,55% au sein d'Ennery (Val-d'Oise). La participation était de 50,32% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Ennery : la participation au cœur des préoccupations À Ennery, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des critères importants du scrutin européen 2024. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 82,75% au sein de la ville, contre une participation de 80,19% au deuxième tour, ce qui représentait 1 247 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,19% au premier tour. Au second tour, 52,93% des citoyens ont exercé leur droit de vote.