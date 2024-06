En direct

19:07 - Les électeurs de la gauche unie scrutés La coalition de gauche aux législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pontoise, le binôme Nupes avait en effet cumulé 36,89% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 6,75% à Pontoise, contre 23,02% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : 23,02% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,33% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 23,74% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel résultat à Pontoise pour la liste RN ? Le score obtenu par la liste portée par Jordan Bardella sera le principal enseignement à l'échelle locale pour ces élections européennes. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Pontoise semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Pontoise ? Les habitants de Pontoise avaient voté pour Marine Le Pen à 14,41% lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la représentante du RN avec 34,84% et 26,33% des bulletins exprimés. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,04% contre 68,96%. Au premier tour des législatives, Pontoise, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 36,89%, alors que le RN restera derrière à 12,41%. Ca n'ira pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet en 2019 à Pontoise Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Pontoise lors des dernières élections des eurodéputés, avec 23,02% des suffrages. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 16,1% dans la cité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 15,97%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Pontoise Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Pontoise se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 31 327 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 3 280 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 43 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 4,46 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les 5 117 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2515,39 €/mois, la ville désire plus de prospérité. À Pontoise, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - À Pontoise, quelle participation aux précédentes européennes ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,9%. Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 7 683 personnes en âge de voter à Pontoise, 53,92% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 62,97% en 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Pontoise Ce dimanche, lors des européennes à Pontoise, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 33,57% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,07% au premier tour. En proportion, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,55% au premier tour et seulement 54,28% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Pontoise ? La perte de pouvoir d'achat pourrait en effet ramener les citoyens de Pontoise (95000) dans les isoloirs.