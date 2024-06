En direct

19:11 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Auvers-sur-Oise fait envie Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, s'était élevé à 7,35% à Auvers-sur-Oise, contre 24,46% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Auvers-sur-Oise, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,39% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,99% pour Yannick Jadot, 2,37% pour Fabien Roussel et 1,43% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (5,47% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (16,95% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,95% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Auvers-sur-Oise, un Rassemblement national favori ? Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion chiffrent une progression du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 28% dans la commune), on remarque néanmoins que celui-ci n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les inscrits d'Auvers-sur-Oise plutôt pour Macron à la présidentielle Chez les habitants d'Auvers-sur-Oise, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle en 2022. Avec un maigre 19,69%, la candidate de l'extrême droite était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 30,1% et 22,01% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui l'emportera avec 63,79% contre 36,21% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Le RN sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 17,9%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 29,28% des voix. Il n'y aura pas d'amélioration au second tour, le RN restant totalement à l'écart localement.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes 2019 à Auvers-sur-Oise Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Auvers-sur-Oise lors des précédentes européennes, avec 24,46% des votes. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 18,11% dans la localité. Yannick Jadot finissait troisième, avec 16,95%.

11:45 - Auvers-sur-Oise aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment la population d'Auvers-sur-Oise peut-elle impacter les résultats des élections européennes ? Avec 32% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,04%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (15,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 2 867 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,60%) et le nombre de résidences HLM (5,7% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Auvers-sur-Oise mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,59% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Européennes à Auvers-sur-Oise : retour sur la participation électorale L'étude des élections antérieures est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 3 015 inscrits sur les listes électorales à Auvers-sur-Oise, 58,31% s'étaient rendus aux urnes, à comparer avec une participation de 49,9% lors des européennes de 2014. Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est le moment de voter à Auvers-sur-Oise pour les élections européennes Le niveau d'abstention sera un facteur fort des européennes 2024 à Auvers-sur-Oise. Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 5 208 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 77,47% étaient allés voter, contre un taux de participation de 81,2% au premier tour, soit 4 229 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle est susceptible de renforcer l'engagement civique des citoyens d'Auvers-sur-Oise (95430).