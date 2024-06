Résultat des européennes à Entrange : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - À Entrange, quels pourraient être les reports du score Nupes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 24,94% des suffrages dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,57% pour Yannick Jadot, 2,57% pour Fabien Roussel et 2,43% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,14% à Entrange, contre 26,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont décider les votants d'Entrange ? Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Entrange. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits d'Entrange penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Entrange lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,67%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 21,68%. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,25% contre 62,75%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 21,04% au premier tour, contre 32,99% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) gagner le scrutin.

12:45 - En 2019, une expérience déjà tranchante Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Entrange plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 26,97% des bulletins, devançant la liste de Jordan Bardella avec 18,42% et Yannick Jadot avec 16,67%.

11:45 - Entrange : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Entrange comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 215 habitants répartis dans 547 logements, ce village présente une densité de 318 habitants par km². Ses 40 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 403 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,12 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 30,89% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 41,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 375,64 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Entrange manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Entrange L'analyse des résultats des scrutins européens précédents est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 50% des personnes habilitées à participer à une élection à Entrange avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 65,08% il y a dix ans. L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? A l'échelle de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 67%. À Entrange, 77,31% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Les européennes à Entrange sont lancées L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation à Entrange. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,02% au premier tour et seulement 58,17% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 933 personnes en âge de voter dans la ville, 22,83% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 22,19% au second tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.