En direct

19:34 - Que vont choisir les supporters de la gauche à Kanfen ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait accumulé les votants lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Au cours du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 15,08% des suffrages dans la commune. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,59% à Kanfen, contre 32,29% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Kanfen, un Rassemblement national favori ? La liste de Jordan Bardella pourrait s'approcher de 20% à Kanfen si la tendance anticipée par les sondeurs au niveau de la France se confirme localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'extrapolation est simple voire simpliste, mais logique au regard de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Kanfen Kanfen avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,07%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 42,78% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,1% contre 67,9%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 14,32% au premier tour, contre 47,74% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Kanfen, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - À Kanfen, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des élections européennes 2019 Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière peut aussi sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait enregistré une petite déculottée aux européennes de l'époque à Kanfen. Le candidat arrivait troisième, avec 14,35%, en retrait par rapport à Nathalie Loiseau avec 32,29% et Yannick Jadot avec 19,06%.

11:45 - Élections à Kanfen : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les électeurs de Kanfen peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 134 habitants par km² et 49,68% de population active, ces chiffres pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 5,16% peut avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (7,59%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 405 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,81%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (2,37%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,48%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Kanfen, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

10:30 - Kanfen : retour sur la participation aux dernières élections européennes Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? Au moment des dernières européennes, 47,25% des personnes habilitées à participer à une élection à Kanfen avaient pris part au scrutin. La participation était de 40,71% il y a dix ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Kanfen L'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement la participation à Kanfen. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, sur les 966 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,03% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 24,33% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 58,25% au premier tour. Au second tour, 57,84% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Kanfen cette année ? La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de pousser les électeurs de Kanfen à ne pas rester chez eux.