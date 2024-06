En direct

19:07 - À Illkirch-Graffenstaden, que vont choisir les électeurs de la Nupes ? En plus du score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Mais Le candidat de gauche avait obtenu 6,84% à Illkirch-Graffenstaden, contre 28,51% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute malgré son coup d'éclat lors des législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Illkirch-Graffenstaden, le binôme Nupes avait en effet cumulé 23,28% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Illkirch-Graffenstaden avant les européennes ? Les intentions de vote annoncent une liste Bardella entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat des élections européennes 2019. Selon un calcul simpliste, cette tendance doit l'amener à 27% à Illkirch-Graffenstaden, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais Illkirch-Graffenstaden n'est pas la France et on note que le parti n'a en fait enregistré ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi tempérer un peu les ardeurs frontistes.

15:02 - Les enseignements de 2022 Marine Le Pen se trouvait largement derrière dans la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 18,99% contre 34,91% pour Emmanuel Macron et 20,18% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 32,66% contre 67,34%. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15,99%, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 38,01% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LREM finalement vainqueur localement.

12:45 - Quelle liste avait remporté les élections européennes à Illkirch-Graffenstaden en 2019 ? Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Lors des élections du Parlement européen à l'époque, la liste du Rassemblement national réunissait 17,18% des suffrages. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 28,51%.

11:45 - Illkirch-Graffenstaden : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des européennes, Illkirch-Graffenstaden foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 27 118 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 1 989 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 15,36 % de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,11 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Illkirch-Graffenstaden forme une communauté diversifiée, avec ses 2 436 résidents étrangers, soit 8,99% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 45,67% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 306,91 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Illkirch-Graffenstaden participe à l'histoire de l'Europe.

10:30 - Illkirch-Graffenstaden : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette agglomération ? Pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 52,03% dans la commune d'Illkirch-Graffenstaden. L'abstention était de 58,97% pour les élections européennes de 2014. Y aura-t-il une progression de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, à l'image du record de 59,37% enregistré en 2009 ? À travers tout le pays, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Illkirch-Graffenstaden, 72,15% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Illkirch-Graffenstaden À Illkirch-Graffenstaden, le niveau d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs importants de ce scrutin européen. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 17 966 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 27,54% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 25,89% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017. L'inflation qui plombe le budget des ménages pourrait en effet inciter les habitants d'Illkirch-Graffenstaden (67400) à ne pas rester chez eux.