19:10 - À Essarts en Bocage, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? Une autre interrogation qui entoure ces européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,36% des suffrages dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 4,21% à Essarts en Bocage, contre 27,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel candidat vont élire les électeurs de la droite à Essarts en Bocage ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà solide à Essarts en Bocage entre Jordan Bardella en 2019 (20,85%) et Marine Le Pen en 2022 (24,51% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Essarts en Bocage Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 à Essarts en Bocage avec 24,51% contre 39,59% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,36% contre 63,64%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,52% au premier tour, contre 31,62% pour le binôme LREM. Sur la commune d'Essarts en Bocage, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Essarts en Bocage Se retourner sur le dernier test semble toujours évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Essarts en Bocage, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,79% des suffrages. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 20,85% et François-Xavier Bellamy avec 12,06%.

11:45 - Élections européennes à Essarts en Bocage : un éclairage démographique Dans la ville d'Essarts en Bocage, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections européennes. Dans la commune, 38% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 19,03% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (88,61%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 878 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,18%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Essarts en Bocage mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 29,12% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Essarts en Bocage, quelle abstention aux européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, 3 277 électeurs d'Essarts en Bocage avaient pris part au scrutin (soit 52,06%). Le taux de participation était de 42,24% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Essarts en Bocage : quel sera le taux de participation ? À Essarts en Bocage, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères principaux de ce scrutin européen. Les jeunes générations manifestent fréquemment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, 17,96% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 19,79% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,39% au premier tour et seulement 58,93% au second tour.