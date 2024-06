En direct

19:25 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Saint-André-Goule-d'Oie pour ces élections européennes 2024 ? Une autre incertitude de ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nupes. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 14,57% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 3,14% à Saint-André-Goule-d'Oie, contre 30,89% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Saint-André-Goule-d'Oie ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste RN à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque de 2019. Virtuellement, cette dynamique doit le porter à 33% à Saint-André-Goule-d'Oie, soit 10 points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a en fait pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait calmer les conclusions les plus hâtives.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Saint-André-Goule-d'Oie Saint-André-Goule-d'Oie avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,79%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 43,08% des suffrages. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,65% contre 64,35%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-André-Goule-d'Oie un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 10,25% au premier tour, contre 48,20% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Saint-André-Goule-d'Oie, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera préférée à l'issue du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - 30,89% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Saint-André-Goule-d'Oie Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella avait enregistré 23,73% des suffrages. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 30,89%.

11:45 - Saint-André-Goule-d'Oie : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Saint-André-Goule-d'Oie, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 924 habitants répartis dans 798 logements, cette localité présente une densité de 89 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 71 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 957 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,6 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les électeurs, comprenant une proportion de 41,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 53,21% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 577,83 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-André-Goule-d'Oie, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Saint-André-Goule-d'Oie Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, 47,83% des inscrits sur les listes électorales de Saint-André-Goule-d'Oie (Vendée) s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 35,83% en 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le taux de participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Participation à Saint-André-Goule-d'Oie : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Saint-André-Goule-d'Oie ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 59,52% au premier tour et seulement 62,93% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 19,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 18,89% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.