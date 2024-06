En direct

19:21 - À Saint-Martin-des-Noyers, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? Outre le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes sondagières. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 3,73% à Saint-Martin-des-Noyers, contre 28,7% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Saint-Martin-des-Noyers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,04% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,39% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,38% pour Yannick Jadot, 1,03% pour Fabien Roussel et 1,4% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Saint-Martin-des-Noyers, entre les 28,7% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 39,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,78% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella regardés de près à Saint-Martin-des-Noyers Le résultat des européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. La liste Bardella pourrait atteindre près de 30% à Saint-Martin-des-Noyers si la tendance prédite par les intentions de vote à l'échelle de la France se répercute localement. Le leader frontiste est en effet crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Martin-des-Noyers ? Saint-Martin-des-Noyers avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,35%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 39,38% des suffrages. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 37,92% contre 62,08%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 15,36% au premier tour, contre 29,78% pour le binôme LREM. Sur la commune de Saint-Martin-des-Noyers, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée à l'issue du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - 28,7% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Saint-Martin-des-Noyers Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? À Saint-Martin-des-Noyers, les précédentes élections européennes offraient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,7% des bulletins exprimés. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 21,11%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 11,71%.

11:45 - Saint-Martin-des-Noyers : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact aura la population de Saint-Martin-des-Noyers sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,85%. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (87,28%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 788 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,56%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,07%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Martin-des-Noyers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 36,98% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Saint-Martin-des-Noyers ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 49,86% au niveau de Saint-Martin-des-Noyers. L'abstention était de 56,38% lors du scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Martin-des-Noyers : la participation en question Le niveau de participation constituera sans nul doute un critère essentiel des européennes à Saint-Martin-des-Noyers. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 815 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 21,57% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 22,64% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 56,8% au premier tour et seulement 59,12% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Saint-Martin-des-Noyers pour les élections européennes ?