En direct

19:21 - Les suffrages de la coalition de gauche font envie La Nouvelle union populaire et sociale étant terminée, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier round des législatives, la candidature Nupes avait glané 11,07% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,69% à Chauché, contre 26,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Chauché ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion chiffrent une évolution du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui porterait Bardella à 35% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Chauché ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Chauché lors du premier tour de la présidentielle, avec 44,26%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 26,88%. Et elle échouait aussi au second tour avec 37,45% contre 62,55%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,28% au premier tour, contre 45,67% pour le binôme Divers droite. Au second round, c'est encore un binôme Divers droite qui glanera le plus de suffrages, avec 67,13% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Chauché Se retourner sur le dernier test apparait toujours comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des européennes à l'époque, la liste de Jordan Bardella avait enregistré 25,22% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 26,5%.

11:45 - Démographie et politique à Chauché, un lien étroit Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Chauché, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec ses 2 506 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 109 entreprises, Chauché offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 35 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,01 % de 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 48,33% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 48,38% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 168,31 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Chauché incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mouvement.

10:30 - Européennes précédentes à Chauché : état des lieux de l'abstention Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 48,26% des électeurs de Chauché avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 39,79% en 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Chauché, 73,29% des votants avaient participé.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Chauché L'un des facteurs décisifs des élections européennes sera indéniablement le taux de participation à Chauché. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 43,09% au premier tour et seulement 37% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Chauché ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 876 personnes en âge de voter dans la localité, 77,56% s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 79,63% au second tour, soit 1 493 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.