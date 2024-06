En direct

19:24 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Etaux ? L'autre incertitude qui accompagne ces élections européennes 2024 est celle du vote de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 21,34% des bulletins dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 4,95% à Etaux, contre 24,24% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Etaux ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera le grand sujet au niveau local pour ces élections 2024. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national annoncée par les intentions de vote à l'échelle nationale aujourd'hui, soit 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de ce dernier a toutes les chances de s'élever à environ 27% à Etaux. Une projection qui paraît logique compte tenu des points déjà conquis par les lepénistes sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 6 points qui peut toujours monter.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Etaux Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Etaux avec 23,29% contre 30,44% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,22% contre 59,78%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 15,23% au premier tour, contre 33,09% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de suffrages, avec 69,70% sur l'unique circonscription recouvrant Etaux.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche il y a cinq ans à Etaux Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble toujours évident au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Etaux lors des dernières élections des députés européens, avec 24,24% des votes. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 22,59% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 17,13%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Etaux façonne les résultats électoraux ? Quelle influence les électeurs d'Etaux exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 5,3%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (83,09%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (89,37%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 847 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,26%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,61%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,32%), témoigne d'une population instruite à Etaux, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

10:30 - Etude de l'abstention lors des élections européennes à Etaux Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 44,6% des inscrits sur les listes électorales d'Etaux (Haute-Savoie). Le taux d'abstention était de 54,9% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%.

09:30 - Comprendre le pourcentage de participation aux élections à Etaux Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Etaux ? Le conflit armé russo-ukrainien et ses conséquences en matière économique et énergétique seraient de nature à impacter la stratégie de vote des citoyens d'Etaux. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 79,66% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,74% au premier tour, soit 1 361 personnes. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,18% au premier tour. Au deuxième tour, 52,54% des votants se sont déplacés. Quelle sera la participation à Etaux cette année ?