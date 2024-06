En direct

19:11 - Sur qui vont se rabattre les supporters de la Nupes à Étréchy ? En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait obtenu 5,08% à Étréchy, contre 23,15% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Étréchy, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,31% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Étréchy lors des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella à ces européennes sera très scruté. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Étréchy. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les scores de 2022 à analyser pour les européennes Étréchy avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,92%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 28,2% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,61% contre 57,39%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 21,89% au premier tour, contre 28,93% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de suffrages, avec 54,75% sur l'unique circonscription couvrant Étréchy.

12:45 - 23,15% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes à Étréchy Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait aussi comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau avait vaincu à Étréchy lors des européennes il y a cinq ans, avec 23,15%. La liste repoussait le RN de Jordan Bardella en deuxième position avec 22,38% des suffrages.

11:45 - Élections européennes à Étréchy : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville d'Étréchy, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques impactent le résultat des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 8,37% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 46,22% de population active et une densité de population de 463 habitants/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (81,25%) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2 671 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (13,13%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,35%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Étréchy mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 25,61% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Étréchy : la mobilisation des électeurs aux élections européennes L'observation des résultats des précédents scrutins européens est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation s'était hissé à 52,33% au sein d'Étréchy. La participation était de 48,78% pour les européennes de 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type d'élection. Au niveau national, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes débutent à Étréchy : la participation en question Ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Étréchy, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,12% au premier tour. Au second tour, 49,77% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 5 048 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 23,46% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 20,58% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, plus qu'en 2017.