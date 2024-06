Résultat des européennes à Étriché : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va dominer l'autre lors des européennes à Étriché ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Étriché, le binôme Nupes avait en effet obtenu 27,31% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,18% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,34% pour Yannick Jadot, 1,57% pour Fabien Roussel et 0,97% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 6,43% à Étriché, contre 17,54% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 17,54% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 31,85% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 22,59% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quelle performance pour le RN lors des européennes à Étriché ? A l'échelle locale, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella aux élections européennes 2024 sera très scruté. A noter : Étriché compte parmi les quelques villes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,27% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 24,37% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les électeurs d'Étriché plutôt favorables à Macron en 2022 Étriché avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 24,37%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 31,85% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 46,23% contre 53,77%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,97% au premier tour, contre 27,31% pour le binôme Nupes. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant encore le binôme Les Républicains finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella au sommet en 2019 à Étriché Qui avait gagné les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble également logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 145 votants d'Étriché avaient été séduits par la liste RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, glanait 28,27% des votes contre Nathalie Loiseau à 17,54% et Yannick Jadot à 15,79%.

11:45 - Étriché : élections européennes et dynamiques démographiques Comment les habitants d'Étriché peuvent-ils peser sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 38% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 19,96% de plus de 60 ans. La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,37%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 504 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,0%) et le nombre de résidences HLM (5,65% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Étriché mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 22,56% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Étriché : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Étriché, 71,35% des votants avaient voté. L'observation des derniers scrutins européens permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette localité. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 53,26% des inscrits sur les listes électorales d'Étriché (Maine-et-Loire) avaient pris part au scrutin. La participation était de 42,33% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent à Étriché : la participation en question La participation sera l'une des clés des élections européennes à Étriché. La hausse généralisée des prix qui grève le budget des foyers français pourrait entre autres renforcer l'engagement civique des citoyens d'Étriché . Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, 24,6% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,89% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 55,16% au premier tour et seulement 50,62% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Étriché ?