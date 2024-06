En direct

19:10 - Aux Hauts-d'Anjou, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? En plus du résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait glané 20,2% aux Hauts-d'Anjou, contre 5,08% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui est déjà morte malgré son excellent résultat lors des législatives. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 aux Hauts-d'Anjou, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,43% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella aux Hauts-d'Anjou lors des européennes ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà forte aux Hauts-d'Anjou entre Jordan Bardella en 2019 (25,9%) et Marine Le Pen en 2022 (30,14% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points par rapport à 2019 dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants des Hauts-d'Anjou penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Elections les plus proches, les législatives avaient offert un bon démarrage pour le RN aux Hauts-d'Anjou. Ce dernier avait fini en tête dans la commune avec 24,69% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche sur la circonscription du secteur. Lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 30,85% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 30,14% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,96%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 54,7% devant Marine Le Pen (45,3%).

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes aux Hauts-d'Anjou il y a cinq ans ? Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. 25,9% des votes s'étaient portés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 20,2% et Yannick Jadot à 13,16%. Le mouvement d'extrême droite s'était imposé en tête avec 663 votants des Hauts-d'Anjou.

11:45 - Les Hauts-d'Anjou : démographie, élections et perspectives d'avenir Les caractéristiques démographiques et socio-économiques des Hauts-d'Anjou mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans l'agglomération, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,52%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 303 euros par an montre le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 2 832 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,22%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (10,72%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation aux Hauts-d'Anjou mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 37,57% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il aux Hauts-d'Anjou ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17 heures. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. En 2019, au moment des européennes, sur les 2 814 personnes en âge de voter aux Hauts-d'Anjou, 51,98% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 56,65% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter aux Hauts-d'Anjou pour les élections européennes Aux Hauts-d'Anjou, l'une des clés de ces élections européennes sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. Pour rappel, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,57% au premier tour. Au second tour, 42,97% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année aux Hauts-d'Anjou ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 6 197 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 75,11% étaient allées voter. Le taux de participation était de 74,49% au premier tour, c'est-à-dire 4 616 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.