Résultat des européennes à Excenevex : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les habitants d'Excenevex penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 19,85% contre 30,88% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 40,1% contre 59,9%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 14,63% au premier tour, contre 24,66% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de votes, avec 62,46% sur la seule circonscription couvrant Excenevex.

12:45 - Quels étaient les résultats des élections européennes à Excenevex en 2019 ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste de Jordan Bardella obtenait 17,81% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui arrivait en première position avec 21,88%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Excenevex : ce qu'il faut retenir Devant le bureau de vote d'Excenevex, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec ses 1 279 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 91 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 20,88 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 20,23 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 25,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 47,23% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1091,30 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Excenevex, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Excenevex : retour sur la participation aux dernières européennes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Au fil des élections précédentes, les 1 296 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 409 personnes en âge de voter à Excenevex, 52,37% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 42,2% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Excenevex À Excenevex, l'abstention sera sans nul doute l'une des clés des européennes 2024. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 890 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,2% étaient restés chez eux. L'abstention était de 22,47% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que son impact en matière économique et énergétique sont par exemple capables de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants d'Excenevex.