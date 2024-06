Résultat des européennes à Yvoire : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Yvoire ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très observé. Si on extrapole la progression du Rassemblement national anticipée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait s'élever à environ 20% à Yvoire. Un verdict qui semble logique compte tenu des points déjà arrachés par les lepénistes dans la localité entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 4 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Les habitants d'Yvoire plutôt favorables à Macron au premier tour de la présidentielle Avec 14,15%, c'est un trop petit score qu'avait enregistré Marine Le Pen à Yvoire au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La patronne du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,28% et 21,7% des suffrages. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 67,7% contre 32,3% pour Le Pen au second round sur place. Au premier tour des législatives, Yvoire, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposer avec 34,23%, alors que le Rassemblement national sera derrière à 7,81%. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - 27,04% pour Nathalie Loiseau lors des dernières européennes à Yvoire Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? À Yvoire, les dernières européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,04% des votes. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 20% et Jordan Bardella avec 10,14%.

11:45 - Élections européennes à Yvoire : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Yvoire comme dans toute la France. Avec une population de 1 068 habitants répartis dans 599 logements, ce village présente une densité de 305 habitants/km². L'existence de 90 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans le village, 21,22 % des résidents sont des enfants, et 4,89 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 18,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 41,56% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2815,74 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. En somme, à Yvoire, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Perspectives de la participation aux européennes à Yvoire Au fil des dernières années, les 1 091 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, lors des élections européennes, parmi les 368 inscrits sur les listes électorales à Yvoire, 49,31% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 60,11% pour les européennes de 2014. L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Yvoire, 73,59% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas d'Yvoire Le niveau d'abstention constituera incontestablement un facteur important du scrutin européen à Yvoire. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,49% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 19,82% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des ménages serait notamment capable de ramener les électeurs d'Yvoire dans les bureaux de vote.