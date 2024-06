En direct

19:12 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des élections européennes à Sciez ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 5,57% à Sciez, contre 22% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des dernières élections législatives. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Sciez, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,82% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Sciez ? Le score du RN sera très commenté au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Si on associe le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Sciez. Mais celle-ci devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prédire 29% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Sciez Sciez avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,9%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, conforté par 28,14% des votes. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,87% contre 56,13%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 18,32% au premier tour, contre 26,42% pour le binôme LREM. Bis repetita au second tour, voyant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - 22% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Sciez Se retourner sur le dernier test semble encore une fois indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Nathalie Loiseau l'emportait à Sciez lors des européennes à l'époque, avec 22%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 19,97% des votes.

11:45 - Les enjeux locaux de Sciez : tour d'horizon démographique La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Sciez déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 52,1% de population active et une densité de population de 280 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,13% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2299,3 euros/mois montre l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 725 votants. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 12,31% et d'une population étrangère de 9,52% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Sciez mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,42% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Analyse de l'abstention aux européennes à Sciez Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau national, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À Sciez, 78,5% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des dernières années, les 6 492 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 1 942 inscrits sur les listes électorales à Sciez, 54,25% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 63,27% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Sciez ? Le taux de participation sera immanquablement l'un des critères décisifs des européennes à Sciez. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 61,89% au premier tour et seulement 63,34% au second tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 4 469 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 29,22% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 26,14% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.