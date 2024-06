15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Gœulzin ?

Le verdict de l'élection la plus récente peut sembler un élément précieux au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné un très gros résultat pour le RN à Gœulzin. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 38,39% au 1er round avant un formidable 56,25% au second, le plaçant au sommet à l'échelon local. Le Parti avait battu les impétrants Ensemble ! Avec 26,21% et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,55%) au premier tour et encore LREM avec 43,75% au second sur l'unique circonscription de la zone. Il a même réalisé un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La patronne du mouvement avait rassemblé 37,8% au premier tour et 56,29% au second dans la ville.