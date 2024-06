Résultat des européennes à Fermanville : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de la Nupes à Fermanville ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 10,33% à Fermanville, contre 19,09% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. A l'issue du premier tour des élections des députés à Fermanville, le binôme Nupes avait en effet cumulé 31,17% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,68% pour Yannick Jadot, 2,9% pour Fabien Roussel et 2,67% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Fermanville Le nombre de bulletins de la liste de Jordan Bardella sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections européennes 2024. On note que Fermanville fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 24,1% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 20,77% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Fermanville ? Ce sont Emmanuel Macron avec 27,38% et Jean-Luc Mélenchon avec 22,04% qui avaient fini en tête du premier tour de l'élection présidentielle en 2022 à Fermanville. Marine Le Pen n'arrivait à glaner que 20,77%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 37,56% contre 62,44%. Les législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui obtiendra 17,47%, alors que les candidats Nupes rassembleront 31,17% des voix. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme LFI-PS-PC-EELV vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Fermanville Regarder en arrière apparait toujours comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 154 électeurs de Fermanville s'étaient tournés vers le RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella séduisait 24,1% des voix devant Nathalie Loiseau à 19,09% et Yannick Jadot à 11,89%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Fermanville : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Fermanville comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 282 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 50 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 765 foyers fiscaux. Le taux de familles possédant au moins une automobile (54,32 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 46,99% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 30,69% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 529,12 euros, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Fermanville s'inscrit dans l'histoire européenne.

10:30 - Fermanville : retour sur la participation aux dernières européennes Y aura-t-il une augmentation de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Au niveau national, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Fermanville, 64,19% des votants avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 315 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes de 2019, 663 personnes en âge de voter à Fermanville avaient pris part au scrutin (soit 59,09%), à comparer avec un taux de participation de 51,05% lors des européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Fermanville L'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le taux de participation à Fermanville. La guerre aux portes de l'Europe et son impact en matière énergétique et économique seraient capables de faire augmenter la participation à Fermanville (50840). En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,29% au niveau de la ville. L'abstention était de 23,58% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle atteignait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.