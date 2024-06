En direct

19:15 - À Santeny, que vont décider les supporters de la gauche ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 15,84% des suffrages dans la localité. Une poussée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,97% à Santeny, contre 31,21% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Santeny à l'issue des européennes ? Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Santeny. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Santeny plutôt favorables à Macron à la présidentielle Santeny avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 18,52%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, conforté par 34,56% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,5% contre 64,5%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 14,8% au premier tour, contre 44,09% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Santeny, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée lors du second tour, confirmant la défaite du RN.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Santeny Regarder en arrière peut aussi sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Santeny plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy avec 12,53% des bulletins exprimés, en troisième position, distancée par la liste de Jordan Bardella avec 16,5% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 31,21%, en tête dans la localité.

11:45 - Les enjeux locaux de Santeny : tour d'horizon démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Santeny se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 4 003 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 440 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 152 foyers fiscaux. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (10,77 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Santeny incarne une communauté diversifiée, avec ses 243 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 8,59%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3386,0 € par mois. Pour conclure, à Santeny, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Santeny : retour sur l'abstention aux dernières européennes Au fil des dernières années, les 4 050 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, le taux de participation atteignait 56,8% au sein de Santeny (Val-de-Marne), contre un taux de participation de 49,05% en 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des Français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Santeny pour les européennes Ce 9 juin, lors des européennes à Santeny, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 24,69% des électeurs inscrits dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,74% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record. La flambée des prix qui pèse sur le budget des familles est de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Santeny .