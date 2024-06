En direct

19:11 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Lésigny convoité Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 4,37% à Lésigny, contre 29,47% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Lésigny, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,83% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,26% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,63% pour Yannick Jadot, 1,66% pour Fabien Roussel et 0,7% pour Anne Hidalgo). Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du Parti communiste.

17:08 - Sur qui vont converger les électeurs de droite à Lésigny ? Si au niveau national, les sondages d'opinion prédisent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 29% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Lésigny plutôt pour Macron il y a deux ans Lésigny avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,53%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 34,21% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 36,14% contre 63,86%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,66% au premier tour, contre 33,77% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de voix, avec 68,62% sur la seule circonscription couvrant Lésigny.

12:45 - 29,47% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Lésigny Regarder en arrière semble encore une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Avec un score de 19,18%, Bardella avait été battu aux élections du Parlement européen à l'époque par la liste de Nathalie Loiseau avec 29,47% des électeurs.

11:45 - Lésigny : européennes et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Lésigny exerce-t-elle sur les résultats des élections européennes ? Avec 46,4% de population active et une densité de population de 723 habitants/km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de chômage à 7,68% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur le travail. Le pourcentage important de cadres, atteignant 27,45%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (4,77%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,46% à Lésigny, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et à la mobilité étudiante.

10:30 - Lésigny : quel était le pourcentage de participation aux européennes ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette agglomération ? En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation représentait 48,85% des votants de Lésigny (Seine-et-Marne). Le taux de participation était de 42,85% lors des européennes de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Lésigny Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Lésigny ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,18% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 71,88% au deuxième tour, ce qui représentait 4 013 personnes. Pour comparer, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,06% au premier tour. Au second tour, 43,77% des électeurs se sont déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Lésigny ? Le conflit armé ukrainien pourrait potentiellement renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Lésigny.