19:34 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Flines-lès-Mortagne, qui va profiter du vote Nupes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. La réserve de voix apparaît comme importante à Flines-lès-Mortagne. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Flines-lès-Mortagne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,68% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,11% à Flines-lès-Mortagne, contre 20,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,07% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,71% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du PCF Léon Deffontaine (7,68% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel résultat à Flines-lès-Mortagne pour les candidats de Bardella ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste RN portée par Jordan Bardella va être le déterminant pour cette européenne 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Les sondages prévoient une liste Jordan Bardella à 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son score des dernières européennes. Logiquement, cette tendance devrait le porter à 41% à Flines-lès-Mortagne, soit 10 points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais Flines-lès-Mortagne n'est pas la France et on remarque que le parti n'a visiblement pris ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait tempérer les analyses les plus précipitées.

15:02 - Les habitants de Flines-lès-Mortagne plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle Marine Le Pen s'est illustrée à Flines-lès-Mortagne au cours de la présidentielle 2022 avec pas moins de 32,09% dès le 1er tour. Pour le second tour de cette présidentielle, c'est encore la numéro 1 de l'ancien Front national qui l'emportait à Flines-lès-Mortagne avec 53,6%, devant Emmanuel Macron à 46,4%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 29,36% des voix sur place, contre 34,68% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (59,15%).

12:45 - 31,07% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Flines-lès-Mortagne Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Flines-lès-Mortagne, avec 31,07%, soit 174 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 20,71% et Yannick Jadot à 10,71%.

11:45 - Dynamique électorale à Flines-lès-Mortagne : une analyse socio-démographique Comment la population de Flines-lès-Mortagne peut-elle affecter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,31% et une densité de population de 115 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (79,77%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 481 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,04% et d'une population immigrée de 9,88% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Flines-lès-Mortagne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 23,26% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Flines-lès-Mortagne Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et seulement 43% à 17 heures. Au cours des précédents scrutins européens, les 1 666 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 591 personnes aptes à voter à Flines-lès-Mortagne s'étaient rendues aux urnes (soit 48,56%). Le taux de participation était de 38,7% il y a 10 ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Flines-lès-Mortagne La participation constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Flines-lès-Mortagne. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,98% au sein de la ville. L'abstention était de 30,12% au second tour. En comparaison, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 61,33% au premier tour et seulement 59,81% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Flines-lès-Mortagne ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient par exemple susceptibles de ramener les habitants de Flines-lès-Mortagne (59158) dans les isoloirs.