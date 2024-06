En direct

19:13 - À Flines-lez-Raches, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se souvient que Le candidat de gauche s'était élevé à 5,54% à Flines-lez-Raches, contre 18,93% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Flines-lez-Raches, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,7% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry (5,17% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,53% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,51% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Flines-lez-Raches, un favori aux européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera scruté à la loupe localement pour ces élections des députés européens 2024. On note que Flines-lez-Raches compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,43% lors du vote européen et Marine Le Pen 33,26% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable au RN à Flines-lez-Raches ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un bon score pour le RN à Flines-lez-Raches. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 32,17% au 1er tour avant un formidable 53,98% au 2e sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,26% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,05% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,98%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 50,78%, devant Emmanuel Macron à 49,22%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Flines-lez-Raches Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Il y a cinq ans, à Flines-lez-Raches, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, récoltant 33,43% des votes contre Nathalie Loiseau à 18,93% et Yannick Jadot à 10,53%. Dans le détail, 724 électeurs avaient alors été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Flines-lez-Raches aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Flines-lez-Raches, le scrutin est en cours. Avec ses 5 610 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité démographique. Ses 292 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 738 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,07 %) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 34,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,96%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2413,42 € par mois. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Flines-lez-Raches contribue à élaborer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Flines-lez-Raches ? La participation des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 5 701 habitants de cette agglomération ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 51,71% des inscrits sur les listes électorales de Flines-lez-Raches (Nord). Le taux de participation était de 45,75% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Flines-lez-Raches L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation à Flines-lez-Raches. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 73,89% des électeurs de la ville. La participation était de 75,58% au second tour, ce qui représentait 3 376 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,17% au premier tour et seulement 45,95% au second tour. Les populations des communes de petite taille votent fréquemment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?