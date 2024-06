Résultat des européennes à Coutiches : l'élection 2024 en direct

17:02 - Les votants de Coutiches penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 28,47% contre 31,93% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,66% contre 54,34%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,12% au premier tour, contre 30,78% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de votes, avec 60,35% sur la seule circonscription couvrant la commune.