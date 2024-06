Résultat des européennes à Râches : l'élection 2024 en direct

11:45 - Dynamique électorale à Râches : une analyse socio-démographique

La composition démographique et socio-économique de Râches détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. La répartition par âge peut agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 35% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,52% de 75 ans et plus. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (83,0%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 909 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,07%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,81%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Râches mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,53% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.