19:26 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Flize scrutés à gauche Une autre interrogation de ces élections européennes sera celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 18,62% des voix dans la localité. Une percée à affiner avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,04% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,66% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,06% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 4,35% à Flize, contre 15,86% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry (6,38% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,86% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,87% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Flize ? Le nombre de bulletins en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour cette européenne. Alors qu'on annonce 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Flize semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Flize. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 32,89% au 1er round et surtout 55,34% au deuxième sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 39,36% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,04%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 57,55%, devant Emmanuel Macron à 42,45%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Flize il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? 41,06% des voix avaient cheminé vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 15,86% et Yannick Jadot à 8,86%. Le mouvement eurosceptique s'était arrogé le scrutin avec 264 électeurs de Flize.

11:45 - Flize : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Flize, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 563 habitants par km² et 48,03% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 9,25% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (13,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 612 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,24%) et le nombre de résidences HLM (8,01% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Flize mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,86% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Flize : retour sur la participation aux dernières européennes Y aura-t-il une augmentation de l'abstention des électeurs français aux européennes, à l'image du record de 59,4% observé en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des dernières élections. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 46,35% des personnes en âge de participer à une élection à Flize avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 60,52% en 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Flize : les européennes débutent La participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen à Flize. L'inflation est de nature à ramener les électeurs de Flize (08160) dans les bureaux de vote. Au premier tour de la présidentielle, 77,1% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 78,13% au deuxième tour, c'est-à-dire 986 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.